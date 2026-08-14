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"Poi alzi gli occhi al cielo e vedi Spin Time", la solidarietà di Piotta

"Poi alzi gli occhi al cielo e vedi Spin Time". Continuano le manifestazioni di solidarietà alla comunità dopo l'evacuazione che ha lasciato senza casa i circa 400 abitanti la notte tra il 29 e il 30 luglio. Il 14 agosto è stata la volta della gloria giallorossa Ubaldo Righetti che ha giocato con i bambini nella "Coppa di Ferragosto" e di Piotta che si è esibito in un live acustico. Mentre la giornata di Ferragosto vede insieme Paola Turci e Sabina Guzzanti che torna a portare la sua solidarietà alla comunità a cui ha dedicato il suo documentario: Spin Time, Che Fatica La Democrazia!