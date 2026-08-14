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Terremoto in Indonesia, i morti sono almeno 38

Un violento terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito l’Indonesia orientale, al largo dell’isola di Flores. Il bilancio è di almeno 38 morti, secondo l’ultimo aggiornamento fornito dal capo dell’Agenzia nazionale indonesiana per la gestione delle catastrofi, Bnpb. La scossa, registrata nelle prime ore di sabato, è stata seguita da decine di repliche. L’allerta tsunami è stata revocata circa tre ore dopo il terremoto, dopo che in diverse aree erano state registrate onde inferiori a un metro.

I soccorsi sono stati ostacolati da frane, strade interrotte e problemi alle comunicazioni. Circa duemila persone sono state evacuate a Nagekeo, tra le zone più vicine all’epicentro.