Fatti

Israele abborda la Flotilla illegalmente, proteste in tutta Italia

L’azione di Israele al largo delle coste di Gaza ha un’eco immediata nelle piazze italiane, dove a migliaia sono scesi in piazza per protestare e manifestare la loro vicinanza al popolo di Gaza. Le principali sigle sindacali hanno proclamato per venerdì 3 ottobre lo sciopero generale: «Blocchiamo tutto». A Roma è stata bloccata la stazione Termini, poi migliaia di manifestanti in corteo hanno tentato di raggiungere Palazzo Chigi. Anche a Napoli è stata bloccata la stazione centrale, con l’occupazione dei binari, mentre a Milano la “manifestazione di emergenza” si è ritrovata in piazza della Scala per dirigersi verso la stazione Cadorna. A Torino appuntamento in piazza Palazzo di Città per marciare verso l’università, a Bologna presidio in piazza Maggiore; a Genova al porto. Manifestazioni in molte altre città tra cui Palermo, Bari, Modena, Pescara, Perugia, Pisa e Livorno.

