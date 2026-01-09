Video
Fatti

Jessica Moretti: "Una tragedia inimmaginabile, mi scuso con le vittime"

La procura di Sion ha richiesto al Tribunale delle misure coercitive l'applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Jessica Moretti, proprietaria con il marito del Constellation.Tali misure - braccialetto elettronico, divieto di lasciare il paese, deposito di una cauzione, consegna dei documenti di identità, oltre alla richiesta di presentarsi ogni tre giorni alla polizia - devono essere confermate entro 48 ore dal tribunale delle misure coercitive, ha dichiarato alla stampa uno degli avvocati della coppia, Patrick Michod. I Moretti sono ufficialmente indagati per omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo.

Tale richiesta di misura "sostitutiva" ha l'obiettivo di "limitare il pericolo di fuga" della donna. Uscendo dalla procura, la donna si è fermata a parlare con i cronisti: "I miei pensieri sono sempre costanti, rivolti alle vittime e alle persone che oggi stanno combattendo tra la vita e la morte: e' una tragedia inimmaginabile e non avremmo mai potuto immaginare che questo si potesse verificare in un nostro locale e voglio scusarmi". La proprietaria del locale della tragedia di Capodanno è stata interrogata per sei ore e mezza. Il pubblico ministero ha disposto l'arresto del marito Jacques per potenziale rischio di fuga. Per lui il suo avvocato ha promesso che entro 24 ore depositerà un'istanza di scarcerazione: il provvedimento dev'essere ora convalidato dal Tribunale delle misure coercitive del Vallese. Secondo la tv svizzera Léman Bleu, la custodia cautelare è stata disposta dalla procuratrice generale responsabile, Catherine Seppey.

 

