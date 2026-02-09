Video

Sanremo, Conti: "Tiziano Ferro super ospite alla prima serata"

"Altra notiziola oggi per completare il cast del Sanremo 2026. Superospite della prima serata Tiziano Ferro. Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito, l'appuntamento con lui e la sua musica martedì 24 febbraio". Con queste parole, sulle sue pagine social, il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha annunciato l'ingresso del cantante di Latina nella lista degli ospiti del Festival, giunto alla sua 76esima edizione e previsto dal 24 al 28 febbraio.

L'ultima volta che Tiziano Ferro ha calcato il palco dell'Ariston è stato nel 2020 nell'edizione condotta da Amadeus in cui fu ospite fisso per 5 sere. L'artista ha pubblicato il suo nuovo disco "Sono un grande" e si prepara al tour negli stadi che partirà il 30 maggio da Lignano Sabbiadoro e andrà avanti fino al 12 luglio facendo tappa a Milano, Torino, Bologna, Padova, Roma, Napoli, Ancora, Bari e Messina.

