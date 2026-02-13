Video

Sepolto dalla valanga riesce a lanciare l'allarme: "Sto soffocando"

"Sto soffocando, sto soffocando". È il drammatico grido di allarme lanciato da un 44enne originario di Milano che giovedì 12 pomeriggio è stato travolto da una valanga sopra Gressoney-La-Trinité mentre faceva una passeggiata su un sentiero innevato. Sepolto sotto un metro e mezzo di neve, è riuscito a chiamare con il telefono il 112 grazie a una bolla d'aria che si era formata in mezzo alla slavina. Ma non ha detto altro e la comunicazione si è subito interrotta. È stato geolocalizzato dai carabinieri - il telefono aveva agganciato una cella della zona - ed è scattata l'operazione di ricerca, durata oltre tre ore, con l'utilizzo di fotolettriche e droni. Alla fine è stato individuato da un cane da valanga, Colmar, della guardia di finanza di Cervinia. Era bloccato in posizione verticale, dal bacino in giù era finito in un torrente di acqua ghiacciata e aveva le gambe incastrate. Le operazioni di recupero - condotte anche da Soccorso alpino valdostano, vigili del fuoco e forestale - sono state complesse. Quando è stato estratto dalla neve, la sua temperatura corporea era di 27 gradi. È stato quindi portato all'ospedale di Aosta. Non è in pericolo di vita