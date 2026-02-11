Video
Fatti

Milano-Cortina, Mosaner e Costantini: "Orgogliosi, bronzo sudato fino in fondo"

"Abbiamo incontrato diverse difficoltà durante la settimana ma siamo rimasti uniti nei momenti più cruciali e siamo arrivati ad ottenere questa medaglia di bronzo pesantissima". Così Amos Mosaner parlando a Casa Italia a Cortina dopo il bronzo conquistato nel doppio misto di curling, in coppia con Stefania Constantini, ai Giochi di Milano Cortina. "Sono più contento di questo bronzo quasi che della medaglia d'oro (di Pechino 2022, ndr), è stato sudato fino in fondo, è venuto fuori il meglio da noi stessi, è stato qualcosa di grandissimo - ha aggiunto - Il nostro futuro? Al momento non ci penso, vogliamo goderci questa serata, abbiamo ancora una settimana dieci giorni per competere con le nostre rispettive squadre. A fine stagione ci siederemo tutti insieme e ne parleremo". Mosaner ha voluto dedicare il bronzo "a tutti i miei familiari e quelli che mi hanno sostenuto che non hanno potuto essere qua oggi e anche quelli che purtroppo ci hanno abbandonato mesi fa (la mamma della fidanzata, ndr) e volevo fossero qua perché lo avrebbero voluto con tutto il cuore - ha concluso - La medaglia è soprattutto per loro".

Accanto a lui Constantini ha aggiunto che "la medaglia a Pechino è arrivata da una settimana strepitosa, dopo quaesto quadriennio è stato importante lavorare per riconfermarsi, noi abbiamo cercato di dare il nostro meglio e aver portato questa medaglia a casa ci rende orgogliosi - ha evidenziato - Come abbiamo recuperato dalla delusione di ieri in semifinale? La chiave per noi è stata stare con i nostri famiglie ei nostri cari, abbiamo avuto una serata in cui rilassarci. Questa mattina abbiamo avuto un meeting, ci siamo confrontati e abbiamo analizzato cosa è successo ieri. Ci siamo detti come affrontare la partita di oggi ed è stato cruciale perché lo abbiamo fatto molto bene". Secondo l'azzurra "questa Olimpiade è stata un'occasione per portare il nostro sport vicino agli italiani che sono stati splendidi ci hanno supportato per tutta la settimana - ha ammesso - Questo può essere di grande aiuto per il nostro movimento per crescere ancora di più nel prossimo quadriennio".

La dedica infine va "al mio ragazzo che mi è di supporto ormai da tanti anni, senza di lui forse questa medaglia non ci sarebbe, alla mia famiglia, che mi sostiene da sempre, tengo bene a mente le loro perle di saggezza, e soprattutto la dedico alla mia compagna di squadra e migliore amica Angela Romei con cui avrei voluto vivere la prossima settimana - ha concluso Constantini - Purtroppo così non sarà ma la porterò con me nel cuore, sono stata molto contenta che mi abbia seguito in telecronaca durante tutta la settimana". Romei è stata esclusa dalle convocazioni alla vigilia dell'Olimpiade, sostituita da Rebecca Mariani, figlia del direttore tecnico della nazionale di curling.

LEGGI L'ARTICOLO

 

Italia

Italia

Vannacci: "Io non sono pro-Putin, sono pro-italiano e pro-europeo"

Italia

Lega, Valditara: "Abbiamo perso troppo tempo a parlare di Vannacci"

Italia

Padova, la segretaria del Pd, Elly Schlein lancia la campagna per il "No" al Referendum

Italia

Alfonso Sabella: "Ecco perché voterò No al referendum sulla giustizia"

Italia

Sicurezza, Piantedosi: "Il fermo preventivo non e' una misura liberticida"

Italia

Decreto sicurezza, Nordio in conferenza stampa: "Evitiamo il ritorno delle Brigate rosse"

Italia

Zaia e le dimissioni di Vannacci: "Non mi sorprende, ha capito di essere un corpo estraneo"

Italia

Alla Camera tra i remigrazionisti: "Giornalista musulmano? Eccoti il biglietto aereo"

Italia

Camera, le opposizioni "occupano" la sala contro la conferenza sulla remigrazione

Italia

Ddl stupri: "Schlein, un grave passo indietro"

Italia

Il dl stupri senza il "consenso", attiviste bloccate in piazza

Italia

Meloni: "Confido in Trump, spero potremo dargli il Nobel per la pace"

 
 

Mondo

Mondo

Sparatoria in una scuola in Canada, morti e feriti

Mondo

Bad Bunny al Super Bowl, i festeggiamenti nella sua città natale Porto Rico

Mondo

Hong Kong, 20 anni di carcere per il magnate pro-democrazia Jimmy Lai: "Come una condanna a morte"

Mondo

Il Portogallo e la Spagna si preparano all'arrivo di una nuova tempesta

Mondo

Barack e Michelle Obama ritratti come scimmie in un video pubblicato da Trump

Mondo

Crans-Montana, Jacques Moretti: "Siamo devastati, penso ogni istante alle vittime"

Mondo

L'Ungheria condanna a 8 anni l'attivista antifascista queer Maja T.

Mondo

Dopo la Francia, anche la Spagna vieterà l'uso dei social agli under16

Mondo

Da Steve Jobs agli Oscar, 40 anni di animazione Pixar

Mondo

Trasferiti 45 pazienti da Gaza verso l'Egitto tramite il valico di Rafah. I rientri vanno a rilento

Mondo

La rapper Nicki Minaj sul palco con Trump, "sono la fan numero uno"

Mondo

Minneapolis, le immagini dell'omicidio di Alex Pretti

 
 

Fatti

Fatti

Milano-Cortina, la gioia per l'oro nella staffetta short track: "Noi discepoli di Arianna"

Fatti

Giorno del Ricordo, Mattarella alla mostra sugli esuli dalmati, istriani e fiumani

Fatti

Sanremo, Conti: "Tiziano Ferro super ospite alla prima serata"

Fatti

Ermal Meta: "A Sanremo una ninna nanna per i bimbi spezzati di Gaza"

Fatti

Assalto a portavalori nel Brindisino, sparatoria con i carabinieri

Fatti

Milano-Cortina, Fischnaller: "Bronzo più bello di quello a Pechino"

Fatti

Milano-Cortina, Dalmasso: "Dedico l'oro nello snowboard a nonno Giovanni"

Fatti

A Milano il corteo di protesta contro le Olimpiadi finisce in scontri

Fatti

Milano Cortina, la ripresa acrobatica della cerimonia vista dal cielo

Fatti

Ritrovato il corpo di una 17enne in un corso d'acqua a Nizza Monferrato, Asti

Fatti

Milano Cortina, Mattarella sul tram condotto da Valentino Rossi

Fatti

Milano-Cortina, Mattarella: "Casa Italia porta d'ingresso nel nostro Paese"

 
 