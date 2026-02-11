Video

Fatti

Milano-Cortina, Mosaner e Costantini: "Orgogliosi, bronzo sudato fino in fondo"

"Abbiamo incontrato diverse difficoltà durante la settimana ma siamo rimasti uniti nei momenti più cruciali e siamo arrivati ad ottenere questa medaglia di bronzo pesantissima". Così Amos Mosaner parlando a Casa Italia a Cortina dopo il bronzo conquistato nel doppio misto di curling, in coppia con Stefania Constantini, ai Giochi di Milano Cortina. "Sono più contento di questo bronzo quasi che della medaglia d'oro (di Pechino 2022, ndr), è stato sudato fino in fondo, è venuto fuori il meglio da noi stessi, è stato qualcosa di grandissimo - ha aggiunto - Il nostro futuro? Al momento non ci penso, vogliamo goderci questa serata, abbiamo ancora una settimana dieci giorni per competere con le nostre rispettive squadre. A fine stagione ci siederemo tutti insieme e ne parleremo". Mosaner ha voluto dedicare il bronzo "a tutti i miei familiari e quelli che mi hanno sostenuto che non hanno potuto essere qua oggi e anche quelli che purtroppo ci hanno abbandonato mesi fa (la mamma della fidanzata, ndr) e volevo fossero qua perché lo avrebbero voluto con tutto il cuore - ha concluso - La medaglia è soprattutto per loro".

Accanto a lui Constantini ha aggiunto che "la medaglia a Pechino è arrivata da una settimana strepitosa, dopo quaesto quadriennio è stato importante lavorare per riconfermarsi, noi abbiamo cercato di dare il nostro meglio e aver portato questa medaglia a casa ci rende orgogliosi - ha evidenziato - Come abbiamo recuperato dalla delusione di ieri in semifinale? La chiave per noi è stata stare con i nostri famiglie ei nostri cari, abbiamo avuto una serata in cui rilassarci. Questa mattina abbiamo avuto un meeting, ci siamo confrontati e abbiamo analizzato cosa è successo ieri. Ci siamo detti come affrontare la partita di oggi ed è stato cruciale perché lo abbiamo fatto molto bene". Secondo l'azzurra "questa Olimpiade è stata un'occasione per portare il nostro sport vicino agli italiani che sono stati splendidi ci hanno supportato per tutta la settimana - ha ammesso - Questo può essere di grande aiuto per il nostro movimento per crescere ancora di più nel prossimo quadriennio".

La dedica infine va "al mio ragazzo che mi è di supporto ormai da tanti anni, senza di lui forse questa medaglia non ci sarebbe, alla mia famiglia, che mi sostiene da sempre, tengo bene a mente le loro perle di saggezza, e soprattutto la dedico alla mia compagna di squadra e migliore amica Angela Romei con cui avrei voluto vivere la prossima settimana - ha concluso Constantini - Purtroppo così non sarà ma la porterò con me nel cuore, sono stata molto contenta che mi abbia seguito in telecronaca durante tutta la settimana". Romei è stata esclusa dalle convocazioni alla vigilia dell'Olimpiade, sostituita da Rebecca Mariani, figlia del direttore tecnico della nazionale di curling.

