Giorno del Ricordo, Mattarella alla mostra sugli esuli dalmati, istriani e fiumani

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato nel pomeriggio la "mostra degli esuli fiumani, dalmati e istriani" al museo del Vittoriano. Il capo dello Stato è stato accolto da Renzo Codarin, presidente nazionale FederEsuli, Davide Rossi, vicepresidente FederEsuli, Giuseppe de Vergottini, presidente onorario FederEsuli, e da Edith Gabrielli, direttrice dell’Istituto Vive.

Anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli, insieme alla ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati e alla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella hanno visitato la mostra.

Mattarella è intervenuto anche a Montecitorio per la celebrazione, in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale. "Non permetteremo mai più che questa storia venga piegata, negata o cancellata. Perché non appartiene solo a una porzione di confine o a quel che resta del popolo giuliano-dalmata" ma "all'Italia intera e ad ognuno di noi", ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La cerimonia, condotta dalla giornalista Maria Antonietta Spadorcia, si è aperta con gli indirizzi di saluto del Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, e del Presidente del Senato, Ignazio La Russa. A seguire gli interventi e le testimonianze di: Toni Concina, presidente onorario dell'Associazione Dalmati, Gianni Oliva, storico, e Abdon Pamich, campione olimpico italiano.

La celebrazione si è conclusa con l'intervento del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani, e con la premiazione delle scuole vincitrici del Concorso nazionale "Il Giorno del Ricordo", promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

