"Azzurro", i cantanti di Sanremo in coro per Mattarella

I cantanti del Festival di Sanremo con in testa Laura Pausini hanno intonato per il presidente della Repubblica al Quirinale il celebre brano "Azzurro" scritto da Paolo Conte e diventato cavallo di battaglia di Adriano Celentano. Sergio Mattarella ha ringraziato per l'omaggio e ha risposto loro con una battuta: "Ricordavo le parole, ma non mi sono associato perché sin dall'asilo mi hanno insegnato a cantare senza emettere suoni per non turbare il coro". Carlo Conti e Laura Pausini hanno regalato al capo dello Stato lo spartito della registrazione della prima canzone che vinse il Festival di Sanremo, "Grazie dei fiori" di Nilla Pizzi - L'articolo