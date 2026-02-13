Video

Fatti

Milano Cortina, Moioli: "Questa medaglia l'ho fatta sudare anche a voi"

"Questa medaglia l'ho fatta sudare anche a voi. Venerdì tredici ha portato bene", ha detto Michela Moioli arrivando a Casa Italia a Livigno per il 'Medal Moment'. "Rende tutto ancora più epico - prosegue la medaglia di bronzo dello snowboard cross -, due giorni fa a quest'ora ero ancora in ospedale ma ieri pomeriggio ho fatto click. Venerdì 13 per una volta ha portato bene, è una medaglia che sogno da anni, c'era tanta pressione. La mia squadra ci credeva anche quando non ci credevo io, li devo ringraziare. Sono davvero contenta". (Immagini di Luca Guazzoni) - L'articolo