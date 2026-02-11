Video
Fatti

Milano-Cortina, la gioia per l'oro nella staffetta short track: "Noi discepoli di Arianna"

È festa a Casa Italia per Arianna Fontana e gli altri ragazzi della staffetta mista di short track. "Penso ad oggi, domani ci sarà un reset. Devo far passare la regola delle 24 ore. Adesso ci godiamo questo momento e da domani reset completo, si riparte da zero perché ci sono altre gare" afferma la pattinatrice valtellinese, che allontana i paragoni con lo schermidore Edoardo Mangiarotti, classe 1919, il più medagliato nella storia delle Olimpiadi con ben tredici medaglie, una in più della Fontana. A Berbenno, il paese dell'atleta, le campane hanno suonato a festa. "Ho visto il video, una grande emozione, è stato bellissimo", dice. Alle 20, però, c'è il coprifuoco e si rientra al Villaggio. Le Olimpiadi continuano, a caccia di altre medaglie.

Questa giornata, il debutto dello short track azzurro alle Olimpiadi, coronato dalla medaglia d'oro "è un regalo", ha detto Qi Mengyao, l'allenatrice cinese che da un quadriennio prepara Arianna Fontana e compagni, all'Ansa. "Abbiamo lavorato duramente per questo. Immagino che sia un po' una sorpresa per come è andata la gara. A parte questo, credo che tutti in squadra si aspettino una medaglia e potenzialmente un oro" sottolinea mentre a Casa Italia si festeggia il successo in calce al quale c'è anche la sua firma. "È una gara in casa, quindi abbiamo ricevuto più attenzione, questo è certo. Ma alla fine, è una competizione. Penso che la pressione sia la stessa per tutti e la mia speranza o la nostra aspettativa dal punto di vista di un allenatore - aggiunge - è che possiamo mantenere la calma per portare a termine il lavoro su cui abbiamo lavorato".

E qual è il prossimo traguardo? "Continuare come abbiamo fatto oggi per il resto delle distanze. È semplice". "Finalmente è arrivato il nostro momento, siamo solo al primo giorno ed è già arrivato questo grandissimo successo. Sappiamo di avere una squadra fortissima, ora sfruttiamo l'onda, anche del sostegno del pubblico di casa, e andiamo avanti così" commenta il direttore sportivo della Nazionale per lo short track Kenan Gouadec. 

LEGGI L'ARTICOLO

Italia

Italia

Vannacci: "Io non sono pro-Putin, sono pro-italiano e pro-europeo"

Italia

Lega, Valditara: "Abbiamo perso troppo tempo a parlare di Vannacci"

Italia

Padova, la segretaria del Pd, Elly Schlein lancia la campagna per il "No" al Referendum

Italia

Alfonso Sabella: "Ecco perché voterò No al referendum sulla giustizia"

Italia

Sicurezza, Piantedosi: "Il fermo preventivo non e' una misura liberticida"

Italia

Decreto sicurezza, Nordio in conferenza stampa: "Evitiamo il ritorno delle Brigate rosse"

Italia

Zaia e le dimissioni di Vannacci: "Non mi sorprende, ha capito di essere un corpo estraneo"

Italia

Alla Camera tra i remigrazionisti: "Giornalista musulmano? Eccoti il biglietto aereo"

Italia

Camera, le opposizioni "occupano" la sala contro la conferenza sulla remigrazione

Italia

Ddl stupri: "Schlein, un grave passo indietro"

Italia

Il dl stupri senza il "consenso", attiviste bloccate in piazza

Italia

Meloni: "Confido in Trump, spero potremo dargli il Nobel per la pace"

 
 

Mondo

Mondo

Sparatoria in una scuola in Canada, morti e feriti

Mondo

Bad Bunny al Super Bowl, i festeggiamenti nella sua città natale Porto Rico

Mondo

Hong Kong, 20 anni di carcere per il magnate pro-democrazia Jimmy Lai: "Come una condanna a morte"

Mondo

Il Portogallo e la Spagna si preparano all'arrivo di una nuova tempesta

Mondo

Barack e Michelle Obama ritratti come scimmie in un video pubblicato da Trump

Mondo

Crans-Montana, Jacques Moretti: "Siamo devastati, penso ogni istante alle vittime"

Mondo

L'Ungheria condanna a 8 anni l'attivista antifascista queer Maja T.

Mondo

Dopo la Francia, anche la Spagna vieterà l'uso dei social agli under16

Mondo

Da Steve Jobs agli Oscar, 40 anni di animazione Pixar

Mondo

Trasferiti 45 pazienti da Gaza verso l'Egitto tramite il valico di Rafah. I rientri vanno a rilento

Mondo

La rapper Nicki Minaj sul palco con Trump, "sono la fan numero uno"

Mondo

Minneapolis, le immagini dell'omicidio di Alex Pretti

 
 

Fatti

Fatti

Milano-Cortina, Mosaner e Costantini: "Orgogliosi, bronzo sudato fino in fondo"

Fatti

Giorno del Ricordo, Mattarella alla mostra sugli esuli dalmati, istriani e fiumani

Fatti

Sanremo, Conti: "Tiziano Ferro super ospite alla prima serata"

Fatti

Ermal Meta: "A Sanremo una ninna nanna per i bimbi spezzati di Gaza"

Fatti

Assalto a portavalori nel Brindisino, sparatoria con i carabinieri

Fatti

Milano-Cortina, Fischnaller: "Bronzo più bello di quello a Pechino"

Fatti

Milano-Cortina, Dalmasso: "Dedico l'oro nello snowboard a nonno Giovanni"

Fatti

A Milano il corteo di protesta contro le Olimpiadi finisce in scontri

Fatti

Milano Cortina, la ripresa acrobatica della cerimonia vista dal cielo

Fatti

Ritrovato il corpo di una 17enne in un corso d'acqua a Nizza Monferrato, Asti

Fatti

Milano Cortina, Mattarella sul tram condotto da Valentino Rossi

Fatti

Milano-Cortina, Mattarella: "Casa Italia porta d'ingresso nel nostro Paese"

 
 