Milano-Cortina, la gioia per l'oro nella staffetta short track: "Noi discepoli di Arianna"

È festa a Casa Italia per Arianna Fontana e gli altri ragazzi della staffetta mista di short track. "Penso ad oggi, domani ci sarà un reset. Devo far passare la regola delle 24 ore. Adesso ci godiamo questo momento e da domani reset completo, si riparte da zero perché ci sono altre gare" afferma la pattinatrice valtellinese, che allontana i paragoni con lo schermidore Edoardo Mangiarotti, classe 1919, il più medagliato nella storia delle Olimpiadi con ben tredici medaglie, una in più della Fontana. A Berbenno, il paese dell'atleta, le campane hanno suonato a festa. "Ho visto il video, una grande emozione, è stato bellissimo", dice. Alle 20, però, c'è il coprifuoco e si rientra al Villaggio. Le Olimpiadi continuano, a caccia di altre medaglie.

Questa giornata, il debutto dello short track azzurro alle Olimpiadi, coronato dalla medaglia d'oro "è un regalo", ha detto Qi Mengyao, l'allenatrice cinese che da un quadriennio prepara Arianna Fontana e compagni, all'Ansa. "Abbiamo lavorato duramente per questo. Immagino che sia un po' una sorpresa per come è andata la gara. A parte questo, credo che tutti in squadra si aspettino una medaglia e potenzialmente un oro" sottolinea mentre a Casa Italia si festeggia il successo in calce al quale c'è anche la sua firma. "È una gara in casa, quindi abbiamo ricevuto più attenzione, questo è certo. Ma alla fine, è una competizione. Penso che la pressione sia la stessa per tutti e la mia speranza o la nostra aspettativa dal punto di vista di un allenatore - aggiunge - è che possiamo mantenere la calma per portare a termine il lavoro su cui abbiamo lavorato".

E qual è il prossimo traguardo? "Continuare come abbiamo fatto oggi per il resto delle distanze. È semplice". "Finalmente è arrivato il nostro momento, siamo solo al primo giorno ed è già arrivato questo grandissimo successo. Sappiamo di avere una squadra fortissima, ora sfruttiamo l'onda, anche del sostegno del pubblico di casa, e andiamo avanti così" commenta il direttore sportivo della Nazionale per lo short track Kenan Gouadec.

