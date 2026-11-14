L'Italia di Domani, Campo Dall’Orto: “Domani, un giornale sempre più indipendente”

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«Oggi siamo parte di una fondazione, quindi oltre a essere indipendenti di pensiero, siamo anche indipendenti di fatto. Il principio dell’indipendenza sarà sempre più rilevante, con il passare del tempo». Così il presidente della Fondazione editrice di Domani, Antonio Campo Dall’Orto durante l’apertura de “L’Italia di Domani”, il nostro evento ospitato dall’Ara Pacis di Roma. «È vero che c'è una parte della società che ha deciso di non informarsi più, una parte della società che si rifugia negli irrarazionalismi più vari. Ma noi cerchiamo tutti i giorni di informare quella parte di società che ha deciso che, nei momenti difficili è ancora più importante capire quello che ti succede intorno» - Tutti gli articoli sul nostro evento