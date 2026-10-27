Mattarella: "Fake news manipolano già oggi l'informazione"

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Un richiamo alla collaborazione tra istituzioni, una difesa del Servizio sanitario nazionale e un avvertimento sui rischi dell’intelligenza artificiale e delle fake news. Sono i temi al centro dell’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Festival delle Regioni e delle Province autonome, a Firenze. Il capo dello Stato ha invitato le amministrazioni a «fare sistema», sottolineando come la leale collaborazione tra enti territoriali e istituzioni nazionali sia fondamentale per rafforzare la fiducia dei cittadini. Sul fronte della sanità, Mattarella ha ribadito la necessità di preservare e sviluppare il Servizio sanitario nazionale, strumento essenziale per garantire il diritto costituzionale alla salute. Alle Regioni, soprattutto quelle in ritardo, spetta il compito di consolidare gli investimenti del Pnrr e migliorare la qualità dei servizi. Un passaggio è stato dedicato all'intelligenza artificiale, risorsa da governare senza lasciare campo libero alle grandi aziende tecnologiche. Mattarella ha infine messo in guardia dalla manipolazione dell'informazione attraverso la rete: le notizie false, ha avvertito, sono già oggi in grado di condizionare l'opinione pubblica e orientare le scelte dei cittadini, con potenziali conseguenze sulla tenuta della democrazia.