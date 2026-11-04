Midterm, Pappas sarà il primo senatore Usa dichiaratamente gay

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Il democratico Chris Pappas conquista il seggio al Senato in New Hampshire, secondo le proiezioni di Decision Desk HQ, diventando il primo senatore dichiaratamente gay nella storia degli Stati Uniti.

Un traguardo storico che il 46enne ha scelto di non mettere al centro della propria campagna elettorale. Nonostante la presenza del marito ad alcuni eventi pubblici, Pappas ha preferito concentrarsi sui problemi economici degli americani: il carovita, i costi sempre più elevati dell'assistenza sanitaria e la lotta alla corruzione a Washington.

Prima di affermarsi sulla scena politica, Pappas era conosciuto soprattutto per il ristorante di famiglia a Manchester, nel New Hampshire: il Puritan Backroom, dove, secondo la storia raccontata dalla famiglia, suo nonno inventò i celebri "chicken tenders", le strisce di pollo impanate e fritte diventate un classico della cucina americana.

Dalla tradizione del ristorante di famiglia al Senato degli Stati Uniti, Pappas segna una nuova tappa nella storia della rappresentanza Lgbtq+ nella politica americana.