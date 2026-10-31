Sciopero a Napoli, sfogliatelle agli agenti: "Non siete voi il problema"

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Un gesto distensivo da parte di due giovani manifestanti del corteo di Napoli contro il carovita e la politica del riarmo.

I due, un ragazzo e una ragazza, hanno avvicinato alcuni agenti della polizia, schierati in assetto antisommossa davanti all'ingresso dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm) in via Reggia di Portici, offrendo simbolicamente due vassoi con dentro sfogliatelle, graffe e cornetti.

"Non sono loro il problema, non dobbiamo prendercela con le forze dell'ordine: anche loro devono mettere la benzina e fare la spesa", spiegano i due giovani ai cronisti.