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Sciopero a Napoli, sfogliatelle agli agenti: "Non siete voi il problema"
Un gesto distensivo da parte di due giovani manifestanti del corteo di Napoli contro il carovita e la politica del riarmo.
I due, un ragazzo e una ragazza, hanno avvicinato alcuni agenti della polizia, schierati in assetto antisommossa davanti all'ingresso dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm) in via Reggia di Portici, offrendo simbolicamente due vassoi con dentro sfogliatelle, graffe e cornetti.
"Non sono loro il problema, non dobbiamo prendercela con le forze dell'ordine: anche loro devono mettere la benzina e fare la spesa", spiegano i due giovani ai cronisti.