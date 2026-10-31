Manifestazioni a Roma, una ballerina sfida i blindati a passo di danza

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Una ballerina con il volto travisato si è esibita ieri a Roma davanti al Mim sulle note di “Bella ciao”. Intorno c'erano centinaia di studenti e i blindati della polizia. Indossava un tutù bianco e un body nero, volteggiava davanti agli agenti in tenuta antisommossa.

È una delle immagini simbolo della giornata di mobilitazione che ieri, 30 ottobre, ha attraversato Roma e decine di altre città italiane. Lo sciopero generale indetto dall’Usb ha portato in piazza lavoratori, studenti e attivisti contro il riarmo, il carovita e per il diritto allo studio.

Partito da Termini, il corteo principale ha raggiunto il Colosseo, mentre uno spezzone di studenti e centri sociali si è diretto verso il ministero dell’Istruzione, in viale Trastevere, scandendo slogan contro la guerra. Nel pomeriggio la tensione è salita: lanci di oggetti, cariche della polizia e idranti hanno segnato diversi momenti della protesta. Tra fumogeni, cori e strade blindate, la danza davanti al ministero è diventata il simbolo di una contestazione.