Salvini: "I militari a Milano potranno intervenire con Lince e droni"

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Cinquecento paracadutisti della Folgore, mezzi blindati Lince e droni per presidiare Milano in vista delle manifestazioni di sabato. È il piano annunciato dal vicepremier Matteo Salvini dalla prefettura del capoluogo lombardo. «Milano sarà presidiata, e anche le stazioni», ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture, spiegando che i militari potranno «garantire l'ordine pubblico, insieme alle altre forze dell'ordine» e «intervenire in caso di necessità» con mezzi adeguati. Per Salvini, la presenza di 500 parà, con un'età media superiore ai 40 anni ed esperienze nelle missioni all'estero, rappresenta «una garanzia». Il vicepremier ha assicurato che i militari agiranno «rispettando la normativa vigente», precisando: «Sono militari e rispetteranno la legge, non è che andranno in giro a fare cose strane». «Io, padre di due figli, sono più tranquillo se ho 500 parà con la testa sulle spalle a osservare quello che succede», ha concluso Salvini.