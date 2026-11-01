Il Papa gioca con una palla da basket, poi sale sulla pedana per sembrare più alto

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L'Università di Villanova e l'Università di Notre Dame hanno vissuto a Roma una giornata all'insegna della fede, della comunità e della riflessione accademica, preparando il terreno all'inedito doppio appuntamento di domenica con le partite maschile e femminile al Palazzo dello Sport, che segnano l'arrivo nella Città Eterna della pallacanestro della Division I della NCAA, il massimo livello del campionato universitario statunitense.

La giornata è iniziata nella Basilica di San Pietro, dove la delegazione di Villanova e Notre Dame si è riunita per una messa celebrata da mons. Nelson J. Pérez, arcivescovo di Filadelfia: studenti-atleti, dirigenti universitari, ex studenti e docenti si sono uniti in preghiera nel cuore del Vaticano. Più tardi alcuni membri della comunità dell'Università di Villanova sono stati ricevuti in udienza dal Papa nell'Aula Paolo VI, insieme a circa 6.000 pellegrini e visitatori.

Al termine del discorso del Pontefice, i rappresentanti dell'Università hanno donato al Papa una maglia da basket di Villanova incorniciata e personalizzata con il suo nome. L'attenzione si rivolge ora al parquet del Palazzo dello Sport, dove domenica primo novembre i Villanova Wildcats e i Notre Dame Fighting Irish inaugureranno la stagione 2026-2027 con un doppio appuntamento di grande richiamo, maschile e femminile, portando la pallacanestro universitaria americana sul suolo italiano.

Ricevendo le squadre il Papa ha scherzato: "Crescendo nel sud di Chicago c'è chi spesso dice "Tifa Irish!" ma come tutti sapete Prevost si è laureato alla Villanova, quindi il Papa non prende le parti di nessuno ma Prevost ha un'altra opinione".