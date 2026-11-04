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Midterm, El-Sayed rivendica la vittoria in Michigan: “Ce l’abbiamo fatta”

 Il democratico Abdul El-Sayed ha vinto la corsa al Senato in Michigan, diventando il primo senatore musulmano nella storia degli Stati Uniti. 

"Michigan, ce l'abbiamo fatta!". Davanti ai sostenitori riuniti a Detroit, Abdul El-Sayed festeggia la vittoria alle elezioni di Midterm 2026 e il suo ingresso al Senato degli Stati Uniti. "Sono davvero orgoglioso e onorato di essere qui come senatore eletto per il grande Stato del Michigan", dichiara, promettendo di mettersi subito al lavoro.

Nel suo discorso attacca il rivale repubblicano Mike Rogers e i toni della campagna elettorale, durante la quale la sua identità e la sua religione sono state al centro dello scontro politico. "Sappiamo tutti che il mio nome e la mia fede non sono il motivo per cui non potete permettervi la benzina, non sono il motivo per cui non potete permettervi di fare la spesa o una visita medica", afferma tra gli applausi.

Poi rivendica con orgoglio le proprie origini e la propria fede musulmana: "Il mio nome è Abdulrahman Mohamed El-Sayed". E aggiunge: "Potreste aver notato che finora ho detto 'Inshallah', ma oggi possiamo passare da 'Inshallah' ad 'Alhamdulillah'". Dall'espressione araba "se Dio vuole" a "grazie a Dio".

Un passaggio del discorso è dedicato ai genitori che hanno dovuto spiegare ai propri figli perché il presidente degli Stati Uniti deridesse pubblicamente qualcuno per il suo nome o per il modo in cui prega. A loro El-Sayed rivolge un messaggio: "Dite ai vostri figli che i cattivi hanno perso".

"Sappiamo che l'America è abbastanza grande per tutti noi", conclude, ringraziando i sostenitori e chiedendo di continuare a lavorare insieme per le prossime sfide.

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