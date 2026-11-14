L'Italia di Domani, Salis: «Una finanziaria deve tenere conto del grido di dolore del paese»

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«In un paese dove milioni di persone ormai hanno rinunciato a curarsi, dove vediamo centinaia di migliaia di giovani scendere in piazza perché le loro famiglie, con la caduta del potere di acquisto degli stipendi, non riescono più a mantenerli in altre città a studiare, sono elementi sui quali bisognerebbe incidere in modo importante». Così la sindaca di Genova Silvia Salis all'evento "L'Italia di Domani", in corso sabato 14 e domenica 15 novembre al Museo dell'Ara Pacis a Roma.

«In una finanziaria - continua la sindaca - non si può non tenere conto del grido di dolore che arriva dal paese».

Da come costruire e gestire città che funzionino fino alla legge di bilancio. Dal che fare per ridare forza al «campo larghissimo», fino a come contrastare la povertà che anche secondo la sindaca di Genova colpisce sempre di più chi lavora: «La finanziaria non può tacere il grido di dolore di un Paese», ha detto a proposito delle migliaia di persone scese in piazza contro il carovita, dei giovani che vogliono sentirsi protagonisti del loro futuro, dell’emergenza abitativa e dell’affordability, cioè la possibilità concreta per le persone di sostenere il costo dei beni e dei servizi necessari alla vita, in rapporto al proprio reddito: «Garantire a tutti l’accesso ai servizi è il primo elemento di democrazia».