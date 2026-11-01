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Ucraina, gli sfollati di Oleshky lasciano la città dopo la tregua con i russi

Si è conclusa con successo l'evacuazione dei civili ucraini da Oleshky, città della regione di Kherson occupata dalle forze russe dal 2022, dove dal 27 ottobre è in vigore un cessate il fuoco temporaneo concordato tra Mosca e Kiev con la mediazione, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, della first lady statunitense Melania Trump.

La tregua, limitata all'area della città sulla riva orientale del fiume Dnipro e successivamente estesa per garantire la sicurezza dei convogli umanitari, è stata introdotta per consentire la distribuzione di aiuti alla popolazione e il trasferimento dei residenti che desiderano lasciare la zona. L'accordo resterà in vigore fino alle 22.59 del 1° novembre.

Nonostante le accuse reciproche di violazioni, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato sabato 31 ottobre che gli sfollati hanno raggiunto il territorio controllato da Kiev, attraversando il confine in direzione della regione di Chernihiv.

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