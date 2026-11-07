Polonia, sparatoria nel centro di Cracovia

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È salito a sei morti e dodici feriti il bilancio della sparatoria avvenuta nel primo pomeriggio nel centro di Cracovia, in Polonia. Secondo quanto riferito dall'emittente Tvn24 e dalla polizia locale, un uomo in divisa militare, armato di un fucile d'assalto con mirino telescopico, ha aperto il fuoco indiscriminatamente contro i passanti mentre si spostava a bordo di un'automobile. L'attentatore, un polacco di 24 anni, è stato poi colpito dalle forze dell'ordine e trasportato in ospedale. La polizia ha dichiarato che al momento non sono ricercati altri responsabili.