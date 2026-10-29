Crosetto: "Carcere? Far si che nostri giovani crescano in libertà totale e nessuno li utilizzi"

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"Ieri ho avuto una discussione con mia figlia su Tik Tok... Alla fine io e mia moglie dovremo cedere ma vi voglio dire che i cinesi e i rossi conoscono le menti dei nostri figli, grazie ai social, molto più dei padri, delle madri e dei professori e lo stesso Amazon e Google e questo avrà delle conseguenze". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto alla convention di Sud chiama Nord e sindaci d'Italia. "Pensate che lo stesso sistema lo usano in Africa dove c'è un'età media sotto i 18 anni, persone giustamente affamate e realmente affamate a differenza dei nostri giovani. Giustamente arrabbiate e molto più forti", ha concluso