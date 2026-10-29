Ucraina, Crosetto: Nessuna soluzione prima di prossima estate, Russia sfrutterà inverno

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Non credo a una soluzione prima della prossima estate per la crisi Ucraina, la Russia credo userà l'inverno come arma di pressione". Lo dice il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla presentazione del simbolo della lista 'Sud chiama Nord'. "Colpire le infrastrutture energetiche d'inverno ha un effetto devastante sulla popolazione civile. Per questo motivo la Russia aspetterà e la tattica del Cremlino sarà quella di sfruttare i mesi freddi per mettere sotto pressione Kiev", aggiunge Crosetto. Non mi aspetto una soluzione in tempi brevi anzi temo che ci possa essere qualche ulteriore screzio". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido CROSETTO, intervistato dal direttore dell'Adnkronos, Davide Desario, nel corso della convention nazionale di Sud Chiama Nord e Sindaci d'Italia a Roma, rispondendo a una domanda sulla crisi in Iran.