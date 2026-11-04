Midterm, Talarico fa la storia in Texas: primo senatore dem dal 1988

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splode la festa ad Austin, in Texas: «Era proprio ora, diavolo!». Dopo decenni di dominio repubblicano, i democratici conquistano una vittoria storica grazie a James Talarico, che ottiene il 55,8% dei voti contro il 42,5% del rivale Ken Paxton.

«Sconvolgeremo la nazione e il mondo, quando sconfiggeremo i miliardari e ci riprenderemo il Texas», aveva promesso.

37 anni, originario di Round Rock, ex insegnante e seminarista presbiteriano, Talarico ha costruito il suo messaggio politico attorno alla famiglia, alla fede e all'amore per il prossimo. Valori trasmessi soprattutto dal padre adottivo, di origini italiane, dal quale ha preso anche il cognome.

Una vittoria che segna una svolta politica in uno degli Stati simbolo del conservatorismo americano.