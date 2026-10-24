Milano, Salvini saluta i parà della Folgore in Duomo: "Frustrante inseguire questi mini criminali"

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"Sapere che la Rinascente chiude il pomeriggio per questi vandali fa male, spero che sia solo un brutto ricordo. Ribadisco la necessità che siano i genitori in caso di delinquenti minorenni a pagare e a perdere tutti i benefici pubblici che lo Stato offre loro", così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha risposto ai cronisti da piazza Duomo a Milano dove stamane è venuto a salutare i parà della Folgore schierati per la manifestazione del pomeriggio. "È frustrante nel 2026 con tanti problemi in Italia e nel mondo dover inseguire questi mini criminali sui social. Bisogna parlare anche con le piattaforme social perché non può essere un tam tam di delinquenti, non si può giocare a guardie e ladri quando questi ragazzi dovrebbero fare altro", ha aggiunto. "L'istigazione a delinquere è un reato, non è libertà di pensiero e opinione. Per cui se chiami al saccheggio e alla devastazione ne rispondi tu, la tua pagina, però dovrebbero risponderne anche le piattaforme social", ha concluso