Midterm, Ossoff rieletto al Senato in Georgia: i dem in festa ad Atlanta

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Folla in delirio ad Atalanta per la netta vittoria di Jon Ossoff, astro nascente dei dem, apertamente sostenuto dall’ex presidente Barack Obama. Trentanove anni, di famiglia ebraica, un passato nella produzione di documentari investigativi, Ossoff è nato e cresciuto ad Atlanta, dove si è candidato per la seconda volta come senatore, e dove vive con la moglie Alisha Kramer, ginecologa e attivista per i diritti riproduttivi. La corruzione nelle carceri e i traffici illeciti, solo alcuni dei temi dei suoi documentari e della società di produzione televisiva Insight TWI di cui è amministratore delegato, sono le pietre miliari della sua campagna elettorale. Contro il presidente degli Stati Uniti e la sua cricca si è scagliato senza riserve, criticando la guerra «insensata» contro l’Iran e «il pedofilo più famoso al mondo», Jeffrey Epstein. «Ogni giorno, Donald Trump scava una fossa sempre più profonda per la moralità. Questa è l’amministrazione più corrotta di tutti i tempi, è evidente a tutti», ha detto durante la sua campagna elettorale.