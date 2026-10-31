Elicottero caduto, Crosetto in Bosnia sul luogo dell'incidente

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«Non siete soli, il Paese è qui con voi». È il messaggio del ministro della Difesa Guido Crosetto ai militari italiani impegnati nella missione Eufor Althea in Bosnia-Erzegovina, dopo la perdita di alcuni commilitoni e il ferimento di altri.

Prima di lasciare il Paese, il ministro ha incontrato il contingente italiano, portando la vicinanza delle istituzioni e rassicurando sulle condizioni dei feriti, visitati negli ospedali di Brčko e Tuzla. L'obiettivo è riportarli in Italia appena possibile.

«Non esistono parole capaci di alleviare il dolore», ha detto Crosetto, invitando i militari a tenere duro e a restare vicini alle famiglie dei caduti. Ad accompagnarlo il capo di Stato maggiore della Difesa Luciano Portolano, l'ambasciatrice italiana Sarah Eti Castellani, il rappresentante speciale dell'Ue Luigi Soreca e il comandante di Eufor Maurizio Fronda. La delegazione è stata accolta anche dai vertici della Difesa bosniaca.