L'Italia di Domani, Fittipaldi: "Un giornale complesso per interpretare una realtà complessa"

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Che Italia vogliamo? Per rispondere a questa domanda abbiamo organizzato a Roma – il 14 e 15 novembre al museo dell’Ara Pacis – un evento di due giorni dal titolo “L’Italia di Domani”. «L'apocalisse digitale che sembrava una cosa improbabile e impossibile fino a l'altro ieri, è sempre meno impossibile. Questo all'interno di un sistema globale che fa i conti con due guerre e con l'inizio, e spero di sbagliarmi, di una crisi economica di cui secondo me, non abbiamo visto che il principio», ha detto il direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi, in apertura dell’evento. «Domani non è un giornale semplice, non è un giornale per tutti, però pensiamo che la realtà è difficile e non si può, si deve semplificare, ma i meccanismi complessi vanno spiegati nella loro natura. Quello che cerchiamo di fare tutti i giorni, cerchiamo sempre di dare una chiave di lettura rispetto agli avvenimenti che accadono sia in Italia, nella politica italiana, nel mondo imprenditoriale, nella politica estera, nelle crisi globali» Tutti gli articoli sul nostro evento