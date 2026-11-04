Midterm, Talarico: "Scommettete sempre su chi parte svantaggiato"

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"Abbiamo appena riconquistato il Texas. Abbiamo dimostrato che tutti i soldi del mondo non possono competere con la gente del Texas e che la politica dell'odio non può nulla contro la politica dell'amore". Davanti a una folla in festa ad Austin, James Talarico celebra il ribaltone democratico in Texas, per decenni roccaforte repubblicana, nella notte delle elezioni di Midterm 2026.

"Abbiamo inviato un messaggio chiarissimo a ogni mega miliardario e a ogni corrotto difensore di questo sistema politico a pezzi: in questo Stato, e in questo Paese, il potere appartiene al popolo".

Talarico ricorre alla storia biblica di Davide e Golia per raccontare la sua vittoria: "In questa corsa abbiamo affrontato i nostri Golia personali: l'uomo più ricco del mondo, i poteri più forti, l'intero establishment. Ma Davide aveva una fionda. Voi siete stati la mia fionda: il popolo del Texas è stato la mia fionda. E stanotte abbiamo abbattuto Golia".

Poi il ricordo degli anni da insegnante in una scuola media del West Side di San Antonio, uno dei quartieri più poveri del Texas, dove ogni giorno vedeva i suoi studenti lottare contro un sistema che li penalizzava. "Non erano solo ragazzi: erano sopravvissuti, sognatori, combattenti. Nei loro occhi vedevo una speranza incrollabile".

Una forza che Talarico riconosce anche nella storia di sua madre. A diciannove anni aveva lasciato casa per trasferirsi ad Austin, dove aveva conosciuto il padre biologico di James, un uomo con problemi di alcolismo e comportamenti violenti. Una notte, per sfuggire agli abusi, aveva caricato le loro poche cose su una vecchia Ford Escort ed era fuggita con il figlio ancora neonato. Aveva trovato rifugio nell'hotel dove lavorava, prima di riuscire ad affittare un minuscolo appartamento.

"Non c'era spazio per una culla, così dormivo nel cassetto di un comò. Era così fiera di quel piccolo spazio, lo difese con le unghie e con i denti. Nessuno avrebbe potuto toglierglielo".

È a lei, ai suoi studenti e a chi ogni giorno lotta contro le difficoltà che Talarico dedica il messaggio conclusivo del suo discorso: "Per questo vi dico: credete sempre in chi parte sfavorito".