Trump ammette: "La politica di deportazioni è stata troppo dura"

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riconosciuto che le sue politiche di espulsione degli immigrati potrebbero essere state "troppo dure" e avere contribuito alle pesanti sconfitte subite dai Repubblicani nelle elezioni di medio termine. In un'intervista concessa alla Cbs News, Trump ha affermato che la linea adottata dalla sua amministrazione ha prodotto vantaggi e svantaggi elettorali: da un lato, ha rafforzato il controllo delle frontiere e l'allontanamento dei criminali; dall'altro, ha colpito anche persone entrate illegalmente nel paese ma successivamente occupate e, in alcuni casi, contribuenti.

Il presidente ha inoltre espresso interesse a collaborare con i democratici nel prossimo Congresso, quando entrambi i rami del Parlamento saranno sotto il loro controllo. La recente nomina del consigliere Stephen Miller, noto per le posizioni intransigenti sull'immigrazione, a capo del personale della Casa Bianca sembra tuttavia indicare una continuità della linea dura. Il senatore repubblicano Thom Tillis ha definito la scelta un "errore colossale", invitando Trump a ripensarci dopo la sconfitta elettorale.