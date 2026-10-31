Sciopero a Torino, una ragazza dona fiori alla polizia

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Durante la manifestazione di venerdì sera in piazza Castello a Torino, negli stessi luoghi in mattinata teatro di disordini, alcuni manifestanti hanno iniziato a parlare con le forze dell'ordine, cercando anche un pacifico confronto.

E c'è anche chi ha donato dei fiori, mentre davanti agli schieramenti delle forze dell'ordine c'erano persone che ballavano. Intanto la manifestazione sta sfilando su corso San Maurizio, dove si trova un corteo con migliaia di persone. Presenti anche alcune decine di incapucciati.