Parigi, scontri tra manifestanti e polizia all’arrivo del corteo a Porte de Charenton

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È di 565 arresti e diversi agenti feriti il bilancio delle proteste del 31 ottobre in Francia, che hanno portato in piazza 320mila persone, di cui 70mila a Parigi. Il ministro dell'Interno Laurent Nunez ha dichiarato che i cortei «sono andati bene» nel complesso, denunciando però una «violenza senza precedenti» da parte di gruppi di «estrema sinistra» negli scontri con le forze dell'ordine.

Cinque agenti sono rimasti feriti nella capitale. Particolarmente grave l'attacco con una molotov contro un poliziotto antisommossa, rimasto lievemente ferito, che Nunez ha definito un «tentato omicidio».

Dura la condanna di Marine Le Pen e Bruno Retailleau, che hanno chiesto pene severe per i responsabili. «Si tratta di tentato omicidio», ha ribadito Retailleau. Gli arresti sono in calo rispetto ai 768 del 24 ottobre, così come la partecipazione, scesa da 410mila a 320mila persone. La mobilitazione precede lo sciopero nazionale indetto dai sindacati per il 5 novembre.