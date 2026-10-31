Corteo Roma, idranti e cariche della polizia fra Trastevere e Testaccio

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Alla giornata di protesta di ieri, per cui l'allerta sicurezza era alta, hanno aderito diversi settori: dagli agricoltori alla scuola, fino al cinema e all'audiovisivo. Migliaia di persone che si sono riversate nelle piazze e nelle strade di decine di città, sfilando pacificamente e senza creare problemi di ordine pubblico.

Hanno fatto eccezione Roma e Torino. I cortei della mattina si sono svolti senza problemi, poi sono salite le tensioni. Nella Capitale uno spezzone si è staccato dal corteo principale nei pressi del Colosseo lanciando oggetti contro gli agenti e dando fuoco ad alcuni cassonetti: le forze dell'ordine hanno risposto con una carica di alleggerimento.

La tensione è salita di nuovo qualche ora più tardi prima su ponte Sisto, a Trastevere, quando un gruppo voleva dirigersi verso il Parlamento, e poi su Lungotevere Testaccio dove sono stati attivati gli idranti per disperdere la folla. Chiuse e presidiate da agenti in tenuta antisommossa piazza Montecitorio, davanti alla Camera, e piazza Colonna, davanti a Palazzo Chigi. Il bilancio è di 8 fermati per aver tentato più volte di sfondare gli 'sbarramenti'.

Idrante in azione, lancio di uova e cariche anche in piazza Castello a Torino per respingere i manifestanti che si erano avvicinati ai cordoni a protezione della Prefettura. Poi nuovi scontri in serata, sempre nel centro storico, quando dal corteo è partito un fitto lancio di bottiglie al quale gli agenti hanno risposto con i lacrimogeni.