Mattarella: "La tutela del Servizio sanitario nazionale è priorità assoluta"

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Il Servizio sanitario nazionale è «uno dei grandi patrimoni della Repubblica». Lo ha ribadito Sergio Mattarella al Festival delle Regioni di Firenze, sottolineando la necessità di «preservare e sviluppare uno strumento fondamentale per assicurare il diritto alla salute, garantito dalla Costituzione».

Il richiamo arriva mentre le Regioni contestano le risorse previste in manovra: 2,4 miliardi contro i 5,5 chiesti dal ministro Schillaci. Mattarella ha anche richiamato i governatori alle responsabilità nell'utilizzo dei fondi Pnrr.

Il presidente ha poi denunciato i rischi della disinformazione e dell'intelligenza artificiale, avvertendo che «la manipolazione dell'informazione» può «condizionare le opinioni pubbliche». Per questo, ha aggiunto, «essenziale è quindi predisporre e applicare una regolamentazione appropriata», valorizzando il ruolo dell'Unione europea.

Un impegno che riguarda anche la politica: «Anche alle istituzioni è richiesto il coraggio di cambiare».