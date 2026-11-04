4 novembre: Mattarella e le alte cariche dello Stato all'Altare della Patria

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«Celebriamo anzitutto il coronamento del sogno risorgimentale dell'Unità della nostra Patria, indipendente e libera, e il percorso che, con la lotta di Liberazione, ha saputo conquistare libertà e democrazia per il nostro popolo e un ruolo autorevole all'Italia, con la politica di pace e cooperazione internazionale perseguita dalla Repubblica»: è uno dei passaggi del messaggio che il capo dello stato, Sergio Mattarella, ha inviato oggi al ministro della Difesa Guido Crosetto in occasione della Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate. In mattinata la cerimonia all’Altare della Patria, a Roma, con la deposizione di una corona d’alloro.