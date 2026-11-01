Flavio Bolsonaro: “Ho lasciato il Brasile per sfuggire alle persecuzioni”

Video

Mondo

L'ex candidato conservatore brasiliano Flávio Bolsonaro ha dichiarato dagli Stati Uniti di essere vittima di una "persecuzione" nel suo Paese, descrivendo l'attuale situazione nella nazione sudamericana come "un regime di eccezione".

Nel corso di una diretta su Instagram il senatore ha rotto il silenzio dopo la sconfitta elettorale contro Luiz Inácio Lula da Silva e la recente pubblicazione di una lettera in cui ha annunciato che guiderà l'opposizione dagli Stati Uniti. "La persecuzione è iniziata prima di quanto immaginassi", ha affermato Bolsonaro.

Spiegando le ragioni della sua permanenza all'estero, ha precisato che la partenza è stata una scelta politica e ha aggiunto che "non sono uscito dal Brasile, sono uscito per il Brasile". Il politico ha puntato il dito contro il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, accusato di averlo coinvolto "falsamente" in un'indagine per riciclaggio di denaro.

Secondo il suo racconto, la polizia gli aveva intimato di consegnare i passaporti il giorno successivo al ballottaggio, al termine di una visita al padre Jair Bolsonaro agli arresti domiciliari