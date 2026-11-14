L'Italia di Domani, Damilano: "Sono dieci anni che la post-verità prevale"

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Una tempesta che sta per arrivare: il direttore Emiliano Fittipaldi e Marco Damilano a L’Italia di Domani discutono di un mondo in fiamme, in cui tanti elementi – dalla crisi del debito alla guerra ibrida, passando per i conflitti mondiali e il dibattito politico – condizionano anche politica e opinione pubblica. Una bufera da temere, che può essere limitata dagli anticorpi della democrazia? Per Damilano, si tratta di stati già indeboliti dalla crisi del 2008 e dalla Brexit. «Abbiamo visto che i sistemi occidentali fanno molta fatica resistere»: ogni crisi ha rivelato qualche fragilità, prima fra tutti la pandemia che ha dimostrato l’assenza di un piano pandemico. «È evidente che tutto quello che è successo questa settimana è destinato a ripetersi creando una sensazione di certezza assoluta», ha detto Damilano - Tutti gli articoli sul nostro evento