Tende al Colosseo, gli studenti: "Abbiamo perso fiducia nelle istituzioni"

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"Le tende del presidio di via di Fori Imperiali sono avanzate" ieri sera "al Colosseo in vista dell'assemblea nazionale" di oggi. "Dopo il grande sciopero generale, riprendiamoci le nostre città e prepariamo la cacciata del governo Meloni di guerra, carovita e repressione".

È quanto scrive Usb sui social, postando il video degli attivisti e degli studenti che si spostano verso il Colosseo. L'Unione sindacale di Base e i movimenti danno quindi appuntamento alle 11 di oggi per l'assemblea nazionale. "Cacciamo il governo Meloni", aggiungono.

"Non vogliamo che la nostra protesta finisca con la manifestazione di venerdì: tra affitti e precarietà il carovita lo subiamo sulla nostra pelle", affermano due studenti dei collettivi Osa e Cambiare Rotta, spiegando le ragioni del presidio.