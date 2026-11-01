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Tende al Colosseo, gli studenti: "Abbiamo perso fiducia nelle istituzioni"

"Le tende del presidio di via di Fori Imperiali sono avanzate" ieri sera "al Colosseo in vista dell'assemblea nazionale" di oggi. "Dopo il grande sciopero generale, riprendiamoci le nostre città e prepariamo la cacciata del governo Meloni di guerra, carovita e repressione".

È quanto scrive Usb sui social, postando il video degli attivisti e degli studenti che si spostano verso il Colosseo. L'Unione sindacale di Base e i movimenti danno quindi appuntamento alle 11 di oggi per l'assemblea nazionale. "Cacciamo il governo Meloni", aggiungono.

 "Non vogliamo che la nostra protesta finisca con la manifestazione di venerdì: tra affitti e precarietà il carovita lo subiamo sulla nostra pelle", affermano due studenti dei collettivi Osa e Cambiare Rotta, spiegando le ragioni del presidio.

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