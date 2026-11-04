Midterm, Kamala Harris esulta per la vittoria dem: "Hallelujah!"

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"Alleluia". Kamala Harris ha affidato a una brevissima clip pubblicata su X la sua reazione alla larga vittoria dei democratici sui repubblicani nelle elezioni di metà mandato. L'ex candidata democratica, sconfitta alle presidenziali del 2024, ha condiviso un vecchio video in cui pronuncia la sola esclamazione. Da parte sua Donald Trump, travolto dall’onda blu che ha permesso ai Democratici di conquistate il Congresso, dopo aver postato compulsivamente su Truth i suoi pensieri, ha fatto sentire la propria voce chiamando in diretta Fox News. Il presidente, pur con qualche eccesso verbale, è apparso stranamente conciliante. I democratici hanno fatto un «buon lavoro, si sono battuti duramente», ha detto, augurandosi di poter «lavorare con i democratici e non dover imporre veti. Posso lavorare con loro anche sull’immigrazione».

E a chi gli ha fatto notare che un fattore determinante è stato la guerra con l’Iran con il conseguente aumento del prezzo della benzina, ha replicato: «La gente è d’accordo con quello che sto facendo sull’Iran, ma probabilmente non era disposta ad affrontare la conseguenza iniziale, di breve durata, di pagare di più la benzina. Sapete, lo capisco. Ma non sono d’accordo: è un problema a breve termine per un beneficio a lungo termine. Peccato».