Mattarella: “In tempi non facili il futuro va disegnato dai giovani”

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In un'epoca segnata da incertezza e imprevedibilità, spetta soprattutto ai giovani costruire il futuro. È il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha incontrato al Quirinale i ragazzi del Collegio universitario di merito Villa Nazareth.

«Sono tempi particolarmente complessi», nei quali «l'incertezza è una cifra diffusa», ma proprio per questo «il futuro non è precostituito: dipende da noi, va disegnato e va disegnato particolarmente dai giovani». Il capo dello Stato ha richiamato alla responsabilità collettiva, sottolineando che il Paese «ha un gran bisogno di sviluppare il senso della comunità».

Un valore che trova espressione nella solidarietà e nell'attenzione alle esigenze altrui, ma che oggi va rafforzato. Mattarella ha quindi indicato nell'esperienza di Villa Nazareth un modello positivo, capace di contrapporre «alla rassegnazione e alla chiusura in se stessi, l'assunzione di responsabilità» e di alimentare fiducia nel futuro.