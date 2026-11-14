L'Italia di Domani, Djarah Kan: «Noi siamo il futuro, ci vogliono fermare»

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«Chi ha paura del dissenso?». Una domanda a cui hanno risposto la linguista Vera Gheno, la filosofa Giorgia Serughetti e la scrittrice Djarah Kan intervenute all’Ara Pacis di Roma per la festa di Domani. Una domanda quanto mai attuale considerati gli ultimi fatti di cronaca relativi agli arresti durante le manifestazioni di piazza nelle città italiane. A moderare l’incontro la giornalista Marika Ikonomu.

«Questo governo ha manifestato sin dai primi istanti l’allergia al dissenso, con i suoi decreti. Il primo contro i rave, poi con le misure liberamente liberticide, volte a colpire il dissenso di piazza, specie quello dei giovani», ha affermato Serughetti. Seguita da Kan che ha sottolineato che a essere stato colpito è stato soprattutto il «dissenso di ragazzi con background migratorio».



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