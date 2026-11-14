L'Italia di Domani, Urbinati: "Le midterm Usa sono state un terremoto"

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"C'è una vulgata che circola a destra, qualche volta anche da altre parti, cioè che se Trump ha perso è perchè il gasolio è aumentato di prezzo. Che gli americani sono ignoranti e ragionano con lo stomaco e col porafoglio. Questa è una lettura abbastanza umiliante che gli americani non amerebbero più di tanto", ha spiegato Nadia Urbinati durante il panel L’Occidente diviso: che succede dopo Trump? con Vittorio Emanuele Parsi e Roberto Brunelli all'evento del nostro giornale "L'Italia di Domani".



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