Trump sulla Corte Suprema: "Decisione ridicola, non protegge gli Stati Uniti"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato i giudici conservatori della Corte Suprema, definendoli "politici", una "vergogna" e suggerendo che possano subire l'influenza di "potenze straniere". Poche ore dopo il suo vice, JD Vance, ha parlato di "anarchia" dei giudici. La decisione della Corte Suprema di dichiarare illegali i dazi imposti da Trump a più di novanta Paesi, senza passare dall'autorizzazione del Congresso, ha aperto un nuovo fronte.

Il tycoon ha ammesso di "essere rimasto sorpreso". "Avevo letto tutte le carte, ho buona comprensione dei testi e ho pensato: non possiamo perdere", ha detto. Per poi passare all'attacco dei tre giudici conservatori, di cui due di sua nomina, Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett: "Ma possiamo perdere la causa quando i giudici sono politici, quando vogliono essere politicamente corretti, quando si rivolgono a un certo gruppo di persone a Washington, non c'è altra interpretazione". Trump ha promesso battaglia, non garantito che gli Stati Uniti restituiranno i soldi agli importatori: "Penso che per quello ci saranno discussioni in tribunale. E ha annunciato l'esistenza di "diverse alternative" per applicare i dazi aggirando il divieto dei giudici.

Come base legale su cui ripartire, il presidente ha citato il giudice conservatore Brett Kavanaugh, uno dei tre dissenzienti rispetto alla maggioranza, assieme a Samuel Alito e Clarence Thomas: "Lo ha detto lui nella sua opinione - ha commentato il tycoon - ci sono altri modi per andare avanti, non c'è una sola strada, ce ne sono numerose altre". E ha annunciato nuovi dazi al 10 per cento e ribadito di sentirsi in pieno potere di andare avanti sulla sua strada.

"Io ho sempre avuto il diritto di imporre dazi, è stato tutto approvato dal Congresso. Quello che dobbiamo fare è seguire un processo complicato, non molto complicato ma un po' più complicato di quello che abbiamo avuto fino a oggi", ha detto. Riguardo ai repubblicani che, la settimana scorsa, hanno votato alla Camera contro i dazi al Canada, Trump ha aggiunto deluso: "Non sono buoni repubblicani".

