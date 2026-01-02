Video
Fatti

Saluto romano e rito del presente, un migliaio di neofascisti ad Acca Larentia

Il grido “per tutti i camerati caduti” e il “presente” accompagnato dal saluto romano ripetuto tre volte. A Roma va in scena il rituale fascista di Acca Larentia, nel quartiere Appio Latino. Come ogni anno un migliaio di neofascisti si è radunato alle 18 in punto per commemorare le morti, avvenute il 7 gennaio 1978, di due militanti al Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, uccisi nei pressi della sezione storica del Msi. E quella di Stefano Recchioni, morto a poche ore di distanza nei seguenti scontri con le forze dell'ordine. C'era anche il leader storico di Forza Nuova, Roberto Fiore, assieme ai militanti di CasaPound. La Digos invierà un'informativa ai pm capitolini. Il rito del presente, anche quest'anno, è stato spezzato da una voce di donna: "Viva l'Italia antifascista".La storica sede dell’Msi appartiene ora all’associazione Acca Larentia che l’ha acquistata col contributo di 30mila euro della Fondazione Alleanza Nazionale, cassaforte di Fratelli d’Italia. A qualche centinaio di metri, sull'Appia Nuova all'altezza dell'Alberone, il contro-presidio antifascista di gruppi autonomi e studenti.Il 20 febbraio si terrà l’udienza preliminare, a Roma, contro 31 militanti, alcuni ai vertici di CasaPound, proprio per i fatti di Acca Larentia del 2024: i pm capitolini contestano l’apologia del fascismo, mentre continuano a indagare sui saluti del 2025. L’Anpi ha chiesto di costituirsi parte civile. La cerimonia per omaggiare i “caduti” intanto prosegue. Nella notte sul dorso di un palazzo in via Evandro è comparso uno striscione: «Ogni anno sentirete presente».
Quattro attivisti di Gioventù Nazionale sarebbero stati aggrediti nei pressi di un supermercato di via Tuscolana. Secondo quanto riferito dalle vittime, l'episodio si sarebbe verificato durante l'affissione di manifesti relativi alla commemorazione sei confronti dei tre militanti uccisi nel 1978. 

Articolo di Enrica Riera, video di Lorenzo Sassi

Italia

Italia

Tajani: "Sei italiani ancora dispersi dopo l'incendio in Svizzera"

Italia

Crans-Montana, il papa' di un ferito: "Mio figlio sta male, ma e' vivo"

Italia

Firenze, Landini: "Vero obiettivo della manovra' e' il riarmo"

Italia

Roma, Meloni accoglie Abu Mazen sul palco di Atreju

Italia

Bernini contestata dagli studenti di medicina ad Atreju: "Siete dei poveri comunisti"

Italia

Emiliano Fittipaldi: «Meloni pontiera tra Usa e Europa? Trump ha fatto saltare il ponte»

Italia

In Trentino la funivia delle mele

Italia

Femminicidi, Valditara difende il suo Ddl: "Vergogna". Bagarre in aula

Italia

Il prete prega con la candidata di De Luca, moglie del nipote del boss: «Sono persone per bene»

Italia

Boccia (Rai): «I “set” di Hamas producono propaganda»

Italia

Fittipaldi a Mieli: «Un cartello al corteo per Gaza non va messo sullo stesso piano di chi gestisce le trattative»

Italia

Salis: “Una vittoria della democrazia e dell'antifascismo"

 
 

Mondo

Mondo

L'Ice uccide una donna a Minneaopolis, i video smentiscono Trump

Mondo

Maduro in manette negli uffici dell'agenzia antidroga di New York

Mondo

Il momento in cui il locale di Crans-Montana prende fuoco

Mondo

Incendio a Crans-Montana, il testimone: "Locale senza vie di fuga, tanta gente cercava di uscire"

Mondo

Attentato a Sydney, persone in fuga da Bondi Beach

Mondo

Attentato a Sydney, passeggeri terrorizzati in bus

Mondo

Fittipaldi: «Del caso Garofani spaventa l'operazione del partito di Meloni contro Mattarella»

Mondo

Le fiamme nei padiglioni di Cop30

Mondo

Brasile, i leader indigeni aprono il Vertice dei popoli

Mondo

Tensione alla Cop30, manifestanti invadono la zona blu

Mondo

Le piazze in Israele e a Gaza dopo l'annuncio dell'accordo con Hamas

Mondo

Accordo Israele-Hamas, gli abitanti di Gaza festeggiano per le strade

 
 

Fatti

Fatti

Acca Larentia, l'aggressione dei quattro militanti di Gioventù nazionale

Fatti

Omicidio del capotreno, il dolore dei colleghi al presidio dei sindacati in stazione a Bologna

Fatti

Un minuto di silenzio nelle scuole per le vittime di Crans Montana

Fatti

Acca Larentia, Mollicone: "Condannare il rito del presente? Documentatevi sul saluto romano e su quello comunista"

Fatti

Crans-Montana, l'ambasciatore italiano in Svizzera: "Le famiglie chiedono giustizia. I titolari? In Italia sarebbero stati arrestati"

Fatti

Il 2025 di Domani: un impegno che si rinnova

Fatti

Sgombero Askatasuna, la polizia utilizza gli idranti contro il presidio

Fatti

Caso Ramy, altri due carabinieri indagati per falso: il giallo della catenina

Fatti

Non mi dica che sono coraggiosa - una poesia di Lorenzo Maragoni

Fatti

Ultimo saluto a Ornella Vanoni, l'abbraccio del mondo dello spettacolo alla "signora della musica"

Fatti

Pino Insegn(a) alla penitenziaria e rilancia la fiction sugli agenti

Fatti

Lorenzo Maragoni: "Scusa, in che senso il tuo ragazzo ha la tua password?"

 
 