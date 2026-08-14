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Terremoto in Spagna, scossa di magnitudo 5 nella città di Granada

Un terremoto di magnitudo 5 ha colpito nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 agosto l’area metropolitana di Granada, in Andalusia. La scossa è stata registrata alle 1:40 con epicentro nella zona di Alhendín e ipocentro a due chilometri di profondità. L’Istituto geografico nazionale spagnolo (Ign) ha rivisto al rialzo la magnitudo, inizialmente stimata a 4,8.

Il terremoto ha provocato danni materiali ma nessun ferito o vittima. I servizi di emergenza hanno ricevuto circa un centinaio di chiamate al 112. Sono stati segnalati distacchi di cornicioni, danni a facciate e tetti, soprattutto ad Armilla, e la caduta di oggetti all’interno delle abitazioni.

La scossa è stata avvertita in tutta la provincia di Granada e anche in quelle di Jaén, Almería, Malaga e Cordova. Sei minuti più tardi è stata registrata una replica di magnitudo 2,6 con epicentro a Gójar. La stessa area era già stata interessata venerdì da altri tre terremoti di minore intensità.

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