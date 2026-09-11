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Treno deragliato in Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio

Potrebbe esserci un atto doloso dietro il deragliamento del treno regionale avvenuto venerdì sera in Normandia, nel nord-ovest della Francia. È questa la pista privilegiata dagli investigatori dopo il ritrovamento di un pezzo di rotaia sul binario percorso dal convoglio, secondo quanto riferito all’Afp da una fonte della polizia. Il sabotaggio, quindi, non è ancora accertato, ma rappresenta al momento l’ipotesi principale al vaglio degli inquirenti.

Il Ter, che collegava Rouen a Caen, è deragliato intorno alle 19.45 dell’11 settembre tra le stazioni di Tourville ed Elbeuf-Saint-Aubin, all’altezza del comune di Cléon, nel dipartimento della Seine-Maritime. A bordo viaggiavano 186 persone. Il bilancio comunicato dalla prefettura e dalla procura di Rouen è di 44 feriti: una giovane donna è stata trasportata in ospedale in condizioni di “urgenza”, mentre gli altri feriti sono stati assistiti dai soccorritori.

Il convoglio era composto da due unità. Dopo l’incidente è stato dispiegato un imponente dispositivo di emergenza e la circolazione ferroviaria nella zona è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi degli investigatori.

L’elemento che orienta l’inchiesta verso l’ipotesi di un’azione deliberata è il frammento di rotaia trovato sul tracciato dove è avvenuto il deragliamento. Gli investigatori dovranno ora stabilire come sia finito sui binari e se sia stato collocato intenzionalmente per provocare l’incidente. Al momento non risultano indicazioni ufficiali su eventuali responsabili o sul movente.