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I funerali in Uganda del re più giovane del mondo, morto a 34 anni

L’Uganda dà l’ultimo saluto a Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, il re di Tooro salito al trono nel 1995 quando aveva appena tre anni e diventato allora il monarca più giovane del mondo. Oyo è morto a fine agosto negli Stati Uniti, dove era in cura per un tumore, all’età di 34 anni.

I funerali si svolgono a Fort Portal, nell’Uganda occidentale, al termine di nove giorni di lutto. Dopo la cerimonia nella cattedrale di St John, il sovrano sarà sepolto nelle tombe reali di Karambi, accanto ai suoi antenati. Il governo ugandese ha assunto la gestione delle esequie ufficiali e migliaia di persone hanno partecipato alle commemorazioni.

La morte del re ha però aperto una dura battaglia per la successione. Oyo non era sposato e gli anziani del clan reale Babiito hanno scelto come successore suo cugino Edward Rukidi Kijanangoma, giornalista e conduttore dell’emittente pubblica Uganda Broadcasting Corporation. La decisione è stata contestata dalla famiglia del sovrano: la sorella Ruth Komuntale sostiene che Oyo abbia lasciato un testamento nel quale indicava come erede un figlio finora mai presentato pubblicamente. Anche la regina madre Best Kemigisa ha chiesto che la disputa venga sospesa almeno fino alla conclusione del lutto.

Oyo aveva regnato per oltre trent’anni. Da bambino governò attraverso un consiglio di reggenti fino al raggiungimento della maggiore età. Come gli altri monarchi tradizionali dell’Uganda non esercitava poteri politici formali, ma rappresentava un importante punto di riferimento culturale e sociale per la popolazione di Tooro.