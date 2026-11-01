Londra, decine di manifestanti arrestati nella protesta per Palestine Action

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Decine di arresti a Londra durante una manifestazione a sostegno di Palestine Action, l'organizzazione filopalestinese messa al bando dalle autorità britanniche. La protesta si è svolta davanti all'ambasciata degli Stati Uniti, dove oltre cento persone si sono radunate per contestare il divieto imposto al gruppo.

Secondo quanto riferito dalla Metropolitan Police, sono almeno 48 i manifestanti arrestati, nella maggior parte dei casi per aver espresso sostegno a un'organizzazione dichiarata illegale. «Gli agenti sono ancora sul posto e stanno continuando a effettuare arresti», ha precisato la polizia in una nota. Molti partecipanti hanno esibito cartelli con la scritta «Mi oppongo al genocidio, sostengo Palestine Action».

Durante i fermi, alcuni manifestanti hanno applaudito e scandito lo slogan «Palestina libera, Palestina libera», mentre gli agenti accompagnavano le persone arrestate verso i furgoni della polizia. La mobilitazione si inserisce nelle proteste contro la messa al bando del gruppo.