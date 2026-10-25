Corteo a Bologna, un ragazzo fermato a terra si sente male

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Un ragazzo che stava camminando a Bologna, in via Marconi, gridando alla polizia, è stato fermato e è circondato da agenti in tenuta antisommossa all'altezza del civico 41. Un agente gli ha tolto il passamontagna dal volto, dopodiché il ragazzo è stato sdraiato a terra e un altro agente lo ha bloccato, con un braccio dietro la schiena, mentre lui si lamentava e chiedeva aiuto. Il ragazzo si è sentito male e quindi è stato circondato da un gruppo di manifestanti che chiedeva di liberarlo. Poco dopo il ragazzo è stato messo su un fianco ed è stato curato da un medico in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118, mentre i manifestanti protestavano contro il fermo. L'ambulanza ha poi caricato il giovane, mentre i manifestanti hanno cominciato a gridare "vergogna vergogna" e nel frattempo è arrivata anche un'automedica. Secondo le persone presenti in piazza il ragazzo avrebbe sbattuto la testa e perso i sensi. (ServizioDi Max Cavallari)